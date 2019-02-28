شاهد.. القائم يحرم شيوتاني من هدف رائع في مباراة العين وشباب الأهلي دبي (فيديو)

حرم القائم تسوكاسا شيوتاني لاعب نادي العين من تسجيل هدف رائع في المباراة التي تجمع العين وشباب الأهلي دبي في قمة منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسدد شيوتاني كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، لكن القائم الأيسر رد الكرة في الدقيقة 22.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي دبي 1/0 سجله لوفانور هنريقو دي سوسا في الدقيقة السابعة.

ويملك العين 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر، مقابل 29 نقطة لشباب الأهلي دبي في المركز الرابع.

ومنذ فوزه 5/1 على العين في سبتمبر 2016، لم يحقق شباب الأهلي دبي أي فوز على العين، إذ خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.