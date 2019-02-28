شباب الأهلي دبي يلدغ العين وينتزع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع شباب الأهلي دبي فوزًا ثمينًا على منافسه نادي العين، بنتيجة 2/0، في قمة منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل المهاجم المولود في البرازيلي، لوفانور هنريقو دي سوسا الهدف الأول لشباب الأهلي دبي في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة من عبدالعزيز هيكل.

وأضاف أحمد خليل الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 84.

وطرد الحكم اللاعب مهند سالم من العين بالبطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ على أحمد خليل في الدقيقة 71.

ولعب العين بـ 9 لاعبين منذ الدقيقة 80 بعد طرد دياكيه إبراهيم بعد تدخل قوي على لوفانور.

وهذا أول فوز لشباب الأهلي دبي على العين منذ سبتمبر 2016، عندما فاز 5/1، وبعدها خسر 5 مباريات، وتعادل في مباراتين.

وهذه أول خسارة للعين مع مدربه الإسباني خوان كاريدو في ثاني مباراة له مع البنفسجي.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بفارق 7 نقاط عن الشارقة المتصدر، و3 نقاط عن العين الثاني، في حين تجمد رصيد العين عند 35 نفطة في المركز الثاني.