هدف مباراة شباب الأهلي دبي والعين.. 1/0 لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم لوفانور لاعب شباب الأهلي دبي بهدف في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة السابعة عشرة من عمر دوري الخليج العربي.

وقابل لوفانور عرضية أرضية من زميله وسددها قوية محرزًا الهدف الأول لشباب الأهلي أصحاب الأرض.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة من خلال 9 انتصارات و5 هزائم وتعادلين، وسجل الفرسان 29 هدفًا واستقبلوا 23 هدفًا، ويبقى الإكوادوري خايمي أيوفي هداف الفريق برصيد 8 أهداف بالدوري.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 35 نقطة من خلال 11 فوزًا وتعادلين و3 هزائم، وسجل الفريق 31 هدفًا واستقبل مرماه 15 هدفًا وهو أقوى دفاع بالبطولة، بينما يبقى السويدي ماركوس بيرج هداف العين بالدوري برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز العين بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول على ملعب ”هزاع بن زايد“، وحقق الأهلي دبي آخر فوز على العين يوم الـ7 من سبتمبر 2016 بنتيجة 5-1 في كأس الخليج العربي، ولم يفز على مدار 7 مباريات.