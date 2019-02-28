كل ما تريد معرفته عن مباراة شباب الأهلي والعين في الدوري الإماراتي

يتابع عشاق الكرة الإماراتية اللقاء المرتقب الذي يجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه العين، مساء الخميس، في الجولة السابعة عشرة من عمر دوري الخليج العربي.

ورغم تباين ظروف وترتيب الفريقين، إلا أن كلاسيكو الزعيم والفرسان يظل مهمًّا تنتظره الجماهير الإماراتية، ويحظى باهتمام الجماهير العربية أيضًا، في ظل تاريخ وقوة الفريقين الكبيرين.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ 20:15 مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب ”راشد“ في دبي.

وتذاع عبر 3 قنوات أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية بأصوات فارس عوض وعبد الله السعدي وراشد عبد الرحمن على الترتيب.

ترتيب الفريقين

يحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة من خلال 9 انتصارات و5 هزائم وتعادلين ، وسجل الفرسان 29 هدفًا واستقبلوا 23 هدفًا، ويبقى الإكوادوري خايمي أيوفي هداف الفريق برصيد 8 أهداف بالدوري.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 35 نقطة من خلال 11 فوزًا وتعادلين و3 هزائم ، وسجل الفريق 31 هدفًا واستقبل مرماه 15 هدفًا وهو أقوى دفاع بالبطولة، بينما يبقى السويدي ماركوس بيرج هداف العين بالدوري برصيد 10 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز العين بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول على ملعب ”هزاع بن زايد“، وحقق الأهلي دبي آخر فوز على العين يوم الـ7 من سبتمبر 2016 بنتيجة 5-1 في كأس الخليج العربي، ولم يفز على مدار 7 مباريات.

أروابارينا وطموح شباب الأهلي

يبحث المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي دبي، عن استغلال حماسة جماهيره لخطف الانتصار من العين من أجل التقدم بشكل أكبر في سباق الصدارة وتقليص الفارق مع العين، والشارقة المتصدر.

ويغيب عن الفرسان الثنائي سالمين خميس وعبد العزيز صنقور ، ويعتمد الأهلي على خبرات لاعبيه في طريقة 4-4-2 التي يعتمد عليها المدرب الأرجنتيني بوجود الحارس ماجد ناصر وأمامه الرباعي وليد عباس ومحمد مرزوق وعبد العزيز هيكل وعبد العزيز الكعبي في خط الدفاع.

يعتمد أروابارينا على ثنائي الارتكاز وليد حسين وماجد حسن، بجانب الأرجنتيني ماورو دياز ومواطنه إيميليانو فيشيو بجانب ثنائي الهجوم خايمي أيوفي اللاعب الإكوادوري والمولدوفي لوفانور.

غاريدو وأسلحة العين

يحشد المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني لفريق العين أسلحته لعبور عقبة الأهلي، وإسقاطه في عقر داره ، ويغيب عن الزعيم لاعبه إسماعيل أحمد.

ويعتمد غاريدو على خبرات حارسه خالد عيسى وأمامه الرباعي مهند العنزي والياباني شيوتاني ومحمد فايز وبندر الأحبابي في خط الدفاع بجانب ثلاثي الوسط أحمد برمان ومحمد عبد الرحمن وريان يسلم أو جمال معروف.

ويقود خط الهجوم المثلث الأجنبي بقيادة السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس مع البرتغالي روبن روبيرو، وأكد طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن العين مع غاريدو سيحتاج بعض الوقت للتأقلم على أفكار المدرب الجديد، خاصة أن شخصية جاريدو مختلفة عن المدرب السابق الكرواتي زوران الهادئ، والذي لا يميل للتغيير، بينما يتسم غاريدو بالعصبية ودائم المداورة والتغيير في التشكيلة.

وأضاف: ”فرسان دبي تحت الضغط أيضًا؛ لأنهم مطالبون بكسر تفوق العين وتحقيق الفوز على ملعبهم لحصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب نحو سباق القمة“.