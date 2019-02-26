موعد قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد إجراء قرعة نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وبحسب اتحاد الكرة الإماراتي ”تجري لجنة المسابقات يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس 2019 مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019، وذلك في مقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج بدبي الساعة الواحدة ظهرًا بحضور ممثلي الأندية الأربعة“.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الظفرة بفوزه على دبا ( 2-0 ) والوصل بالفوز على الفجيرة ( 2-0 ) والشارقة بفوزه على الإمارات ( 2-1 ) وشباب الأهلي دبي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية ( 5-3 ) .

الجدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي ستقامان يومي 14 و 15 مارس المقبل .