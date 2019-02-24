بسبب ادعاء الإصابة.. الوحدة الإماراتي يستبعد مراد باتنا من قائمته الآسيوية

أعلن نادي الوحدة الإماراتي رسميًّا استبعاد لاعب الفريق المغربي مراد باتنا من قائمة البطولة الآسيوية 2019، موضحًا أن هذا الإجراء جاء بسبب ادعاء اللاعب الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت، يوم الأحد: ”بناءً على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول، تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الآسيوية 2019، إذ تبين أن اللاعب ادعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق“.

بناء على طلب الجهاز الفني بالفريق الأول تم استبعاد اللاعب مراد باتنا من البطولة الأسيويه 2019 حيث تبين ان اللاعب إدعى الإصابه في المباراة الأخيره للفريق .#WHDFC — Al Wahda FC (@AlWahdaFCC) February 24, 2019

وأضاف البيان: ”وتعبر شركة كرة القدم عن خيبة أملها من ادعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات، على الرغم من أن جميع الفحوصات الطبية التي أجريت له أثبتت خلوه من الإصابة؛ ما يؤثر على المستوى الفني للفريق“.

وأثار عدم اشتراك المحترف المغربي مراد باتنا مع فريقه الوحدة أمام الوصل، العديد من علامات الاستفهام، في ظل حاجة فريقه الملحة إلى تنشيط قدراته الهجومية، وبرغم أن باتنا كان موجودًا ضمن قائمة الـ18 لاعبًا لفريقه، ظل طوال اللقاء جالسًا على مقاعد البدلاء، إلا أنه لم يشارك، حيث اكتفى مدربه الهولندي تين كات بثلاثي المحترفين تيغالي وليوناردو دي سوزا وشانغ ريم فقط.

وكانت المفاجأة الأكبر أن تين كات دافع عن نفسه، مبررًا عدم إشراك المحترف بأنه لم يكن جاهزًا للمشاركة، وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي: ولماذا وجوده ضمن قائمة الفريق في هذه المباراة إذا كان غير جاهز؟ أوضح أنه كان يعاني من بعض الآلام ليلة اللقاء، وخلال أحداث المباراة عندما سأله عن قدرته على المشاركة أكد أنه لا يستطيع!.

كما أن باتنا نفسه رفض تفسير هذا الموقف بعد المباراة وتجاهل أسئلة الصحفيين في المنطقة المختلطة، وتوجه خارجًا بسرعة إلى حافلة الفريق.

يذكر أن باتنا شارك في 11 مباراة مع الوحدة هذا الموسم بإجمالي 971 دقيقة، وسجل 8 أهداف، ولم يستبدل سوى في مباراة واحدة فقط أمام العين بالجولة قبل الماضية، التي خسرها ”العنابي“ بهدف وحيد، قبل أن يغيب بشكل كامل عن مباراة اتحاد كلباء في الجولة الماضية (الـ15)، ومجددًا أمام الوصل في الجولة الـ16.