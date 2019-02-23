موعد مباراة العين والنصر اليوم في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

يلاقي نادي العين منافسه النصر، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي.

وتقام المباراة الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ”هزاع بن زايد“.

وتنقل مباراة العين والنصر على قنوات أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية.

ويحتل العين المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشارقة صاحب الصدارة، وقد حقق العين الفوز في 10 مباريات، في حين تعادل مرتين وخسر 3 مرات، وسجل الفريق 29 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

في المقابل، يحتل النصر المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من خلال 4 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق 20 هدفًا واستقبل 26 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز العين في معقل النصر بثلاثية نظيفة، ولم يفز النصر بالدوري منذ يوم 21 فبراير 2014.

وهذه أول مباراة للعين تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني خوان غاريدو.