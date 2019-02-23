رسميًا.. نادي الوصل الإماراتي يجدد عقد لاعبه عبدالله جاسم (صورة)

أعلن نادي الوصل الإماراتي، السبت، رسميًا، تجديد عقد لاعبه عبدالله جاسم، حتى العام 2023.

وكتب الوصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“رسميًا، عبدالله جاسم يجدد تعاقده مع الإمبراطور حتى 2023″.

ولم يكشف الوصل المزيد من التفاصيل حول العقد الجديد للمدافع عبدالله جاسم.

وبحسب موقع “ transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم، فإن عبدالله جاسم لعب 11 مباراة مع الوصل في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، بواقع 289.

يشار إلى أن الوصل يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، وفي رصيده 17 نقطة من 16 مباراة، إذ فاز 5 مرات، في حين تعادل مرتين، وخسر 9 مرات.