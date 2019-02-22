أهداف مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي.. 2/0 للفريق الشرقاوي (فيديو)

تقدم ويلتون لاعب نادي الشارقة، بهدف في شباك منافسه شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في قمة منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وقابل ويلتون عرضية زميله في الدقيقة 71، وسدد قوية محرزًا الهدف الأول.

وأضاف الشارقة الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 37 نقطة حصدها من 11 فوز، و4 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن.

في حين يملك شباب الأهلي دبي 29 نقطة في المركز الرابع، وحقق الفوز 9 مرات مقابل تعادلين، و4 خسائر.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الشارقة 2/1.

وحقق الشارقة الفوز مرتين، وتعادلا مرتين في آخر 4 مباريات بين الشارقة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.