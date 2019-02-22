أهداف مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي.. 2/0 للفريق الشرقاوي (فيديو)

تقدم ويلتون لاعب نادي الشارقة، بهدف في شباك منافسه شباب الأهلي دبي، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في قمة منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وقابل ويلتون عرضية زميله في الدقيقة 71، وسدد قوية محرزًا الهدف الأول.
الفريق المتصدر يتقدم..#ويلتون يشعل المباراة بتسجيل الهدف الأول لـ #الشارقة في مرمى #شباب_الأهلي#الشارقة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/17etrpuinN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
وأضاف الشارقة الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.
#كورونادو يعزز تقدم #الشارقة على #شباب_الأهلي بالهدف الثاني من ركلة جزاء#الشارقة_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/qraRqIINcC
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٢ فبراير ٢٠١٩
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 37 نقطة حصدها من 11 فوز، و4 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن.
في حين يملك شباب الأهلي دبي 29 نقطة في المركز الرابع، وحقق الفوز 9 مرات مقابل تعادلين، و4 خسائر.
وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الشارقة 2/1.
وحقق الشارقة الفوز مرتين، وتعادلا مرتين في آخر 4 مباريات بين الشارقة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.