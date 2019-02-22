القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي اليوم في الدوري الإماراتي

يلاقي الشارقة المتصدر منافسه شباب الأهلي دبي، في قمة مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتنقل مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي: ”هي مباراة صعبة نواجه فيها المتصدر وهو يقدم عروضًا قوية ولديه لاعبين جيدين جدًا، خاصة في الهجوم، ونسعى أن نستمر ضمن فرق المنافسة، وهناك مباريات مهمة جدًا، وهذه المباراة لا تساوي أكثر من كونها 3 نقاط“.

وأضاف أروابارينا ”هناك مواجهات عديدة وفرق تطور مستواها مثل الوحدة وبني ياس، والأهم الاستقرار من ناحية الأداء والعمل، والأهم أن نؤدي بشكل جيد، وأن نبحث عن الفوز“.

من جهته قال عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، إن فريقه مقبل على واحدة من أهم مبارياته في الدوري الإماراتي، وأضاف ”لدينا مباراة صعبة أمام شباب الأهلي دبي، ونعتبرها واحدة من المباريات المهمة، التي نسعى إلى تحقيق الفوز بها، لزيادة رصيدنا من النقاط، وتعزيز صدارتنا للدوري“.

وعن شباب الأهلي قال العنبري: ”الفريق المنافس، يمتلك عناصر متميزة على مستوى الأجانب والمحليين، ولديه عدد كبير من اللاعبين الدوليين، ونحن بدورنا لدينا الثقة في مجموعة لاعبينا، خاصة وأنه لا توجد أي غيابات بصفوف الشارقة“.