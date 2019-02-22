موعد مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي اليوم في الدوري الإماراتي

يلاقي نادي الشارقة منافسه شباب الأهلي دبي في قمة منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الشارقة وشباب الأهلي دبي على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 37 نقطة حصدها من 11 فوز و4 تعادلات ولم يخسر إلى الآن.

في حين يملك شباب الأهلي دبي 29 نقطة في المركز الرابع، وحقق الفوز 9 مرات مقابل تعادلين و4 خسائر.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الشارقة 2/1.

وحقق الشارقة الفوز مرتين وتعادلا مرتين في آخر4 مباريات بين الشارقة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.