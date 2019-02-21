بعد خسارة الجزيرة أمام بني ياس.. علي مبخوت يرفض التصريح لقناة ”دبي الرياضية“ (فيديو)

رفض علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة التصريح لقناة ”دبي الرياضية“ بعد أن خسر ناديه 1/2 أمام بني ياس في الجولة الـ 16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وقال موفد ”دبي الرياضية“ في الأستوديو التحليلي للمباراة إن علي مبخوت رفض التواجد في المنطقة الإعلامية عندما علم بتواجد ”دبي الرياضية“

وأضاف ”علِمنا أن اللاعبين الدوليين يرفضون التصريح في وجود ”دبي الرياضية“ على خلفية ما حدث بعد نهاية مسيرة الإمارات في كأس آسيا 2019.

ويبدو أن لاعبي منتخب الإمارات غاضبون من الانتقادات بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا بالخسارة 0/4 أمام قطر.

وتعرّض الجزيرة للخسارة الثالثة في الدوري الإمارات، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي.