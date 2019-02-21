بني ياس يلحق الخسارة الثالثة بالجزيرة ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ألحق بني ياس الخسارة الثالثة بمنافسه نادي الجزيرة، في الدوري الإماراتي للمحترفين، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من المسابقة.
واستغل مايكل أورتيغا كرة عرضية متقنة من يوسف جابر، ليحوّلها برأسه إلى المرمى ويعلن تقدم بني ياس في الدقيقة العاشرة.
وفي الدقيقة 17 أطلق ليروي جورج تسديدة قوية على مرمى علي خصيف ليتقدم بني ياس 2/0.
وأعلن الحكم ركلة جزاء للجزيرة، نجح علي أحمد مبخوت في تسجيلها في الدقيقة 38.
وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس 2/1، الذي حقق فوزه الأول على الجزيرة منذ أبريل 2015، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرتين في آخر 5 مباريات مع الجزيرة.
ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الجزيرة عند 31 نفطة، ليظل في المركز الثالث، ويفشل في انتزاع الوصافة من العين ولو مؤقتًا.
#أورتيجا يفتتح التسجيل لفريق #بني_ياس من كرة رأسية متقنة في الدقيقة 10#بني_ياس_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/aCbm9euBiD
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ فبراير ٢٠١٩
قد يكون الهدف الأجمل لفريق #بني_ياس هذا الموسم..#ليروي_جورج يطلق قذيقة سكنت مرمى علي خصيف مضيفاً ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 17#بني_ياس_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Jjq73ACW29
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ فبراير ٢٠١٩
أصبح متساوياً مع الأسطورة #عدنان_الطلياني بـ129 هدفاً..#علي_مبخوت يقلص الفارق لفريق #الجزيرة من نقطة الجزاء في الدقيقة 38#بني_ياس_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4f07IjYhxp
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ فبراير ٢٠١٩