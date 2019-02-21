بني ياس يلحق الخسارة الثالثة بالجزيرة ويحرمه من وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

ألحق بني ياس الخسارة الثالثة بمنافسه نادي الجزيرة، في الدوري الإماراتي للمحترفين، في المباراة التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من المسابقة.

واستغل مايكل أورتيغا كرة عرضية متقنة من يوسف جابر، ليحوّلها برأسه إلى المرمى ويعلن تقدم بني ياس في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 17 أطلق ليروي جورج تسديدة قوية على مرمى علي خصيف ليتقدم بني ياس 2/0.

وأعلن الحكم ركلة جزاء للجزيرة، نجح علي أحمد مبخوت في تسجيلها في الدقيقة 38.

وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز بني ياس 2/1، الذي حقق فوزه الأول على الجزيرة منذ أبريل 2015، إذ خسر 3 مرات وتعادل مرتين في آخر 5 مباريات مع الجزيرة.

ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الجزيرة عند 31 نفطة، ليظل في المركز الثالث، ويفشل في انتزاع الوصافة من العين ولو مؤقتًا.