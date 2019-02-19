في عام التسامح.. الوصل الإماراتي يدعو الجاليات المتواجدة بالدولة لحضور مواجهة الوحدة

وجه نادي الوصل الإماراتي الدعوة للجاليات المتواجدة في الدولة لحضور مباراة الفريق المقبلة أمام الوحدة، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب النادي بزعبيل.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”انطلاقًا من إعلان عام 2019 عامًا للتسامح، ورغبة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة في المجتمع، فإن نادي الوصل يدعو الجاليات المتواجدة في الدولة إلى حضور مباراة الوصل القادمة أمام شقيقه نادي الوحدة، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم على ملعب النادي بزعبيل“.

إنطلاقاً من إعلان عام ٢٠١٩ عاما للتسامح، ورغبة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والمحبة في المجتمع، فأن نادي الوصل يدعو الجاليات المتواجدة في الدولة إلى حضور مباراة الوصل القادمة أمام شقيقه نادي الوحدة، والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم على ملعب النادي بزعبيل.

#الوصل_الوحدة pic.twitter.com/wEDwlEOJVU — Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 19, 2019

ويكتسب لقاء الوحدة والوصل أهمية كبيرة للطرفين لوجود الروماني ريجيكامب، مدرب الوحدة السابق، على رأس الإدارة الفنية للمنافس، وهو الذي قاد الوحدة للفوز في مواجهة الفريقين بالدور الأول (4-1)، وهو ما يرفع من سخونة المواجهة التي يتحسب لها ”العنابي“ بشكل خاص، مثلما هو الوضع في المعسكر الآخر، وهو ما يجعلها مواجهة خاصة جدًا بين المدربين الهولندي والروماني.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 ”عامًا للتسامح“؛ بهدف تعزيز الدور العالمي الذي تؤديه الدولة كعاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري.

وسيشهد ”عام التسامح“ التركيز على خمسة محاور رئيسية، أولها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة، وثانيها ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار، منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات.

أما المحور الثالث فهو التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، فيما يشمل المحور الرابع طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وأخيرًا تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.