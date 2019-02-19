كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر الإماراتي وباختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

يفتتح فريق النصر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة قوية أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي في الدور الإقصائي للبطولة.

ويسعى النصر الإماراتي لاستكمال مشواره في البطولة وعبور عقبة باختاكور صاحب الخبرات في المنافسات القارية، ويتسلح النصر بجماهيره في المباراة التي تقام على ملعب ”آل مكتوم“.

أبرز تصريحات @AlvaroNegredo9 ، لاعب فريقنا الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة #النصر_باختاكور

Alvaro Negredo , Press conference

highlights.#نادي_النصر pic.twitter.com/AAUrHj0X2l — AL NASR FC (@ALNasrSC) February 18, 2019

p style=“direction: rtl;“>موعد مباراة النصر وباختاكور والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل مكتوم“.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 3 والكأس 8 بصوت المعلقين عبد الناصر السهلي وسمير اليعقوبي.

تاريخ المشاركات

يعود النصر الإماراتي لخوض منافسات دوري أبطال آسيا بعد غياب 3 أعوام ، وسبق أن ظهر النصر في البطولة 4 مرات من قبل.

ودع النصر الإماراتي المشاركة الأولى عام 1988 من دور المجموعات بعد أن اكتفى بفوز وحيد على المحرق البحريني وخسر أمام فنجاء العماني وكاظمة الكويتي وتعادل مع الهلال السعودي.

وانسحب النصر من خوض نسخة 1998 قبل لقاء وحدة صنعاء اليمني ، وغادر الفريق دور المجموعات في نسخة 2012 كما صعد لدور المجموعات في نسخة 2013 وودع البطولة بينما صعد إلى ربع نهائي نسخة 2016 وخرج على يد نادي الجيش القطري (الدحيل حالياً).

وكانت أفضل نتائج باختاكور التأهل إلى نصف نهائي في نسخة 2004 وأيضاً نسخة 2003.

نيغريدو وأسلحة النصر

أبرز تصريحات المدير الفني لفريقنا الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة #النصر_باختاكور

Head Coach Press Conference highlights#نادي_النصر pic.twitter.com/9kDbVb8mix — AL NASR FC (@ALNasrSC) February 18, 2019

يتطلع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه المدير الفني لفريق النصر لعبور عقبة باختاكور وتكرار السيناريو الذي قام به الفريق في نسخة 2016 وأطاح بنظيره لوكوموتيف الأوزبكي من الدور الأول بنتيجة 3-2.

ويتسلح سان خوسيه بقدرات النجم الإسباني ألفارو نيجريدو الذي يقود هجوم النصر ويعد أخطر أسلحته ، وهو ما أكده أحمد عبد الحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي ل“إرم نيوز“ مشددًا على أهمية دور نيجريدو في استغلال الكرات العالية والالتحامات الهوائية وهز الشباك من أنصاف الفرص.

وأشار إلى أن نيغريدو لاعب صاحب خبرات نتيجة مشواره الطويل في الدوري الإسباني والإنجليزي وسيساعد النصر محذرًا من ترك مساحات للاعبي باختاكور وعدم التركيز في الجانب الدفاعي بالنسبة للفريق الإماراتي.

ويعتمد النصر على تشكيلته المعتادة بوجود الحارس إبراهيم عيسى وأمامه الرباعي جوان العمري المدافع اللبناني ومبارك سعيد وسعيد سويدان ومحمد سرواشي، ويراهن سان خوسيه على تألق حبيب الفردان في دور الارتكاز وأمامه الثنائي علي حسين وطارق أحمد، بينما يلعب الثنائي البرازيلي سيرجيو دوترا والتشيلي روني فيرنانديز خلف المهاجم نيجريدو.

أوراق باختاكور

يقود باختاكور المدرب الجورجي شوتا أرفيلادزي صاحب الـ50 عامًا وتخطى الفريق عقبة القوة الجوية العراقي بالدور التمهيدي الأول بنتيجة 2-1.. ويعتمد الفريق الأوزبكي على مارات بيكامايف بجانب إيجور سيرجييف والمدافع ماركو سيميتش.

ويجمع الفريق الأوزبكي بين عناصر الخبرة وبعض الواعدين مثل دوستنبوك خامداموف، ويسعى باختاكور لتحقيق العبور إلى دور المجموعات.