توج مع الأهلي والرجاء بالكونفدرالية.. من هو خوان كارلوس غاريدو مدرب العين الجديد؟

أعلن نادي العين رسميًا تعاقده مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو “49 عامًا”، لقيادة فريق الكرة الأول حتى نهاية الموسم الحالي، قابلًا للتمديد بموافقة الطرفين، وتقرر أن يدشن المدرب الإسباني مهمته مع “الزعيم” بداية من الحصة التدريبية المسائية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة النصر، والمقررة السبت الموافق الـ23 من شهر فبراير الحالي، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 16 من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

من هو غاريدو؟

ولد خوان كارلوس غاريدو، في مدينة فالنسيا بتاريخ 29/مارس/ 1969م، وبدأ مشواره التدريبي في مسقط رأسه مع فريق نادي ال بوج، خلال الفترة من 1993 وحتى 1998، وبعدها تولى مهمة تدريب فريق نادي أوندا الإسباني وذلك في موسم 1998/1999، قبل أن ينتقل للتدريب في نادي فياريال الإسباني منذ عام 2002 ولغاية 2011، وبعد تسع سنوات أمضاها مع فياريال غادر إلى الدوري البلجيكي، عندما تولى قيادة فريق نادي كلوب بروج 2012/2013.

وفي موسم 2013/2014 عاد للدوري الإسباني مجددًا عبر بوابة نادي ريال بيتيس، قبل أن يحصل على عرض من الأهلي المصري في موسم 2014/2015 ليحقق معه لقبي السوبر المصري وكأس الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية. وبعدها تلقى عرضًا من منطقة الخليج عن طريق الاتفاق السعودي وأمضى معه موسمًا واحدًا 2016/2017، قبل أن يغادر إلى الدوري المغربي ليقود فريق نادي الرجاء هناك منذ 2017 وحتى 2019، وحقق مع الفريق المغربي لقب بطولة الاتحاد الكونفدرالية الأفريقية وكأس العرش المغربي.