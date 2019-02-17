الرباط الصليبي يُبعد أحمد سيف الزري عن نادي الشارقة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الشارقة الإماراتي غياب لاعبه أحمد سيف الزري عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، وحتى نهاية الموسم.

وكشف الدكتور ماهر حفيظي طبيب الفريق عن طبيعة إصابة اللاعب قائلًا:“بعد إجراء الفحوصات الكاملة للاعب أحمد الزري الذي تعرض للإصابة في مباراة النصر، تبين وجود تمزق جزئي في الرباط الخارجي الأيمن، وقطع شبه كامل في الرباط الصليبي الأمامي“.

وأضاف خلال تصريحات نقلها حساب نادي الشارقة الرسمي على ”تويتر“:“يحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي، وعليه سيغيب لمدة 6 شهور من تاريخ إجراء العملية الجراحية“.

وتعرّض أحمد الزري للإصابة خلال مباراة الشارقة والنصر في الدوري الإماراتي، واضطُر فريقه لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد استنفاد التغييرات الثلاثة.