تعرّف على تطورات حالةعلي الحوسني حارس عجمان بعد إصابته أمام شباب الأهلي دبي (فيديو)

تعرض علي الحوسني، لاعب نادي عجمان الإماراتي، إلى ارتجاج في المخ، مصاحب بفقدان مؤقت للوعي والذاكرة، بعد إصابته الشديدة خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي.

وقال الطبيب المعالج لحارس عجمان أن أطراف اللاعب سليمة، وعظامه أيضًا، ولكن الارتجاج الذي وقع له يستوجب إبقاؤه تحت الملاحظة الدقيقة لمدة 24 ساعة قادمة، لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

حارس عجمان علي الحوسني عاني من فقدان مؤقت للذاكرة .. تعرفوا على التفاصيل وشاهدوا فيديو الاصطدام في مباراة شباب الأهلي#المنصة pic.twitter.com/YZviF3bBCj — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٥ فبراير ٢٠١٩

تلقى الحارس علي الحوسني العناية الطبية اللازمة في مستشفى راشد بعد تعرضه لفقدان وعي مؤقت جراء الاصطدام القوي في نهاية مباراة فريق عجمان مع مضيفه شباب الاهلي التي انتهت بالتعادل 2-2.

وطمأن الدكتور طارق محمد صادق طبيب نادي عجمان، الجميع بتحسن كبير في حالة اللاعب pic.twitter.com/KQ8I6PvZI7 — نادي عجمان (@AjmanClub) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وشهدت مباراة عجمان وشباب الأهلي دبي وقتًا بدل ضائع مثيرًا، وصل إلى أكثر من 10 دقائق، بعد تعرض علي الحوسني حارس عجمان لإصابة خطرة في الدقيقة الأخيرة من الـ 5 دقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، وسقط على أثرها لتلقي العلاج في أرض الملعب، ثم خرج الحوسني في النهاية مصابًا من المباراة، لينقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب خروج الحوسني ارتدى زميله البرازيلي فندر فييرا زي الحارس، بعد استنفاد تغييرات عجمان، ثم تدخلت إدارة النادي من المدرجات، ليرتدي عبدالله مال الله قفاز الحارس، ويكمل الدقائق الأخيرة، والتي مرت بسلام.

إداري عجمان تدخل في الوقت المناسب لمنع فييرا من لعب دور حارس المرمى؛ لأن اللوائح لا تسمح بمشاركة لاعب أجنبي في هذا المركز.

وفقد شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في الصراع على قمة ترتيب دوري الخليج العربي، بالتعادل مع ضيفه عجمان 2-2 مساء اليوم، على ملعبه بالعوير، في ختام الجولة الخامسة عشر من المسابقة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، وظل في المركز الرابع، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز السابع.