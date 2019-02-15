إداري عجمان ينقذ فريقه من مخالفة تؤدي للخسارة أمام شباب الأهلي دبي بالدوري الإماراتي (فيديو)

شهدت مباراة شباب الأهلي دبي وعجمان التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، موقفًا طريفًا كاد أن يتسبب في خسارة نادي عجمان لنقاط المباراة الثلاث.

فقد شهدت المباراة وقتًا بدل ضائع مثيرًا، وصل إلى أكثر من 10 دقائق، بعد تعرض علي الحوسني حارس عجمان، لإصابة خطرة في الدقيقة الأخيرة من الـ 5 دقائق المحتسبة كوقت بدل ضائع، وسقط على أثرها لتلقي العلاج في أرض الملعب، ثم خرج الحوسني في النهاية مصابًا، لينقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب خروج الحوسني ارتدى زميله البرازيلي فندر فييرا، زي الحارس، بعد استنفاد تغييرات عجمان، ثم تدخلت إدارة النادي من المدرجات، ليرتدي عبدالله مال الله قفاز الحارس، ويكمل الدقائق الأخيرة، والتي مرت بسلام.

إداري عجمان تدخل في الوقت المناسب لمنع فييرا من لعب دور حارس المرمى؛ لأن اللوائح لا تسمح بمشاركة لاعب أجنبي في هذا المركز.

إداري #عجمان تدخل في الوقت المناسب لمنع #فاندر_فييرا من لعب دور حارس المرمى لأن اللوائح لا تسمح بمشاركة لاعب أجنبي في هذا المركز#دوري_الخليج_العربي#شباب_الأهلي_عجمان#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/cICHJwIz47 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٥ فبراير ٢٠١٩

وفقد شباب الأهلي نقطتين ثمينتين في الصراع على قمة ترتيب دوري الخليج العربي، بالتعادل مع ضيفه عجمان 2-2 مساء اليوم، على ملعبه بالعوير، في ختام الجولة الخامسة عشر من المسابقة، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، وظل في المركز الرابع، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة، وظل في المركز السابع.