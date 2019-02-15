العين يسقط بثلاثية نظيفة أمام الظفرة ويبتعد عن قمة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

تلقى العين حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم أكبر خسارة له في المسابقة هذا الموسم، عندما سقط أمام الظفرة بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “حمدان بن زايد”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم الظفرة بالهدف الأول عن طريق اللاعب خالد باوزير، في الدقيقة الثانية، من رأسية رائعة، وانتهى الشوط الأول بالتقدم 1/0.

وأكد رومولا سانتوس تقدم الظفرة بالهدف الثاني في الدقيقة 85، من تسديدة قوية.

وسجل عبدالرحمن يوسف الثالث في الدقيقة 93، ليمنح الظفرة فوزًا غاليًا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الظفرة إلى 17 نقطة في المركز العاشر من ترتيب جدول الدوري الإماراتي، بينما تجمد العين في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وفي مباراة أخرى، حسم الوحدة الفوز 3-1 على دبا متذيل الترتيب، ليحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة مقابل أربع نقاط لدبا الأقرب إلى الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم خليل الحمادي للوحدة في الدقيقة 14 عندما تابع تسديدة ارتدت من يد عبدالله سلطان حارس دبا.

وعاد دبا للمباراة عندما أدرك له الأردني ياسين البخيت التعادل بتسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وبعدها بخمس دقائق أرسل الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) قائد الوحدة تسديدة من زاوية صعبة في شباك دبا.

وفي الدقيقة 94 أضاف البرازيلي ليوناردو دي سوزا الهدف الثالث للوحدة من هجمة مرتدة.