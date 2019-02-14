نادي الجزيرة يسحق الفجيرة بخماسية ويطارد العين على وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

سحق نادي الجزيرة مضيفه الفجيرة 5-صفر في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، ليعوض خسارته من شباب الأهلي دبي في المباراة السابقة.

وسجل الغاني إيرنست أسانتي هدفين متتاليين، وأضاف خلفان مبارك الهدف الثالث بتسديدة من فوق الحارس، ليتقدم الجزيرة 3-صفر في الشوط الأول.

وأحرز عبدالله رمضان الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم ناصر بارزيت الخماسية من ركلة جزاء بعد مرور ساعة.

ورفع الجزيرة، الذي خسر 1-صفر من شباب الأهلي، في وقت سابق هذا الشهر، رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف العين صاحب المركز الثاني، الذي يواجه الظفرة، غدًا الجمعة.

ويتصدر الشارقة الدوري برصيد 34 نقطة، قبل أن يواجه النصر في وقت لاحق اليوم.

ويقبع الفجيرة في المركز 12 بين 14 فريقًا، ولديه 13 نقطة من 15 مباراة.