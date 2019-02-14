كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والشارقة في الدوري الإماراتي

يخوض فريق الشارقة، متصدّر ترتيب الدوري الإماراتي، اختبارًا صعبًا حين يحلُّ ضيفًا على النصر، مساء الخميس، في الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري.

ويتطلع الشارقة لتثبيت أقدامه في الصدارة، مع ملاحقة العين حامل اللقب، والجزيرة في مواجهة طموح النصر لتصحيح المسار والعودة بقوة لسباق المربع الذهبي.

موعد مباراة النصر والشارقة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 20:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل مكتوم“ في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر 3 قنوات هي: أبوظبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية، ودبي الرياضية 1.

ترتيب الفريقين

يتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي بعد أن حصد 34 نقطة من 14 مباراة دون أي هزيمة ومن خلال 10 انتصارات و4 تعادلات، وسجل الفريق 36 هدفاً واستقبل 16 هدفاً ويعد البرازيلي ويلتون سواريز هداف الفريق برصيد 13 هدفاً.

ويحتل النصر المركز التاسع برصيد 16 نقطة من خلال 4 انتصارات و4 تعادلات و6 هزائم ، وسجل الفريق 20 هدفاً واستقبل 25 هدفاً، ويعد الإسباني ألفارو نيجريدو هداف الفريق برصيد 11 هدفاً.

ثأر النصر

يبحث النصر عن تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه بالدوري، بجانب الثأر من خسارته في لقاء الدور الأول بنتيجة 6-3 أمام الشارقة.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الإسباني بينات سان خوسيه لتعطيل قطار الشارقة، خاصة أن المدير الفني تحدث في المؤتمر الصحفي مؤكداً أن فريقه تطوَّر للأفضل، وسيكون الفوز شعاره في لقاء الشارقة.

ويفتقد النصر محمد عايض وخليفة مبارك ومحمود خميس، ويعتمد سان خوسيه على الأرجح على طريقته 4-4-2 بوجود حارسه الأساسي إبراهيم عيسى وأمامه الرباعي اللبناني جوان العمري ومبارك سعيد كقلبي دفاع والظهير الأيمن أحمد الياسي والأيسر الحسين صالح في خط الدفاع.

ويراهن سان خوسيه على ثنائي الارتكاز حبيب الفردان وطارق أحمد، بعد الاستغناء عن الثنائي الأجنبي البرازيلي ماركينيوس والفرنسي يوهان كاباي، ويعتمد المدرب على المرونة التكتيكية للمخضرم عامر مبارك الحمادي، مع فاعلية البرازيلي جونيور دوترا صاحب الـ30 عاماً المنضم في يناير الماضي من كورينثيانز وصنع هدفين في أول مشاركاته.

يقود الهجوم القناص ألفارو نيجيريدو هداف الفريق الذي سجل 11 هدفاً بالدوري مع التشيلي روني فيرنانديز الذي يلعب بحرية وانطلاقات من خط الوسط للهجوم لاختراق الدفاعات.

صدارة الشارقة

يسعى الشارقة للحفاظ على صدارته بقيادة مديره الفني عبد العزيز العنبري، الذي يدخل اللقاء بصفوف مكتملة عدا عمر جمعة لاعب الفريق الغائب للإصابة، ويتسلح العنبري بالواقعية التي أبداها باعترافه بصعوبة مهمة فريقه أمام النصر.

يعتمد العنبري على طريقته 4-3-3 بوجود الحارس عادل الحوسني، وأمامه الرباعي الدفاعي عبد الله غانم وعلي الظحناني والحسن صالح وشاهين عبد الرحمن، ويقود خط الوسط الثلاثي الأوزبكي أوتابيك شوكوروف الذي سجل هدفين وظهر بمستوى طيب، وأيضاً سيف راشد اللاعب الموهوب ومحين خليفة.

ويقود هجوم الشارقة القناص البرازيلي ويلتون هداف الفريق، والبرازيلي الآخر إيجور كورنادو، ومعه المتألق ريان مينديز لاعب الرأس الأخضر الذي سجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه.

وقال طارق العشري، المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي ، لـ“إرم نيوز“ إن الشارقة يقدّم موسماً رائعاً واستثنائياً، موضحاً أن هجوم الشارقة يتميز بالقدرة على استغلال الفرص والفاعلية بوجود ويلتون وإيجور ومينديز.

وأضاف: ”النصر -أيضاً- لديه عناصر خبرة وخاصة المهاجم نيجريدو الذي صنع الفارق بتسجيل 11 هدفاً مع الفريق؛ ما يجعل المواجهة قوية داخل المستطيل الأخضر“.