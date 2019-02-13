شاهد.. زيارة لاعبي الجزيرة الإماراتي للشاب خليفة دعفوس المهيري المصاب في السرطان (صور)

قام لاعبو فريق الجزيرة الإماراتي، والطاقمان الإداري والفني، بزيارة مفاجئة للمواطن خليفة دعفوس المهيري الذي يعاني من نوع نادر من مرض السرطان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع ”تويتر“ صورة للاعبين، والجهاز الفني، خلال زيارة خاصة في دبي، معبّرين له عن أمنياتهم ودعواتهم بالشفاء العاجل.

قبل وصولهم للفجيرة ..

لاعبو فريق الجزيرة #فخر_ابوظبي والطاقمان الإداري والفني يفاجئون المواطن خليفة دعفوس المهيري الذي يعاني من نوع نادر من مرض السرطان بزيارة خاصة في دبي معبرين له عن أمنياتهم، ودعواتهم بالشفاء العاجل pic.twitter.com/BedAOIGLKe — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ١٣ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلن تكفله بعلاج الشاب الإماراتي خليفة محمد راشد بن دعفوس المهيري بعد فترة قصيرة من نشره فيديو عبر حسابه على ”إنستغرام“ لجمع التبرع لتكملة علاجه الذي يخضع له في الولايات المتحدة الأمريكية في المدينة الطبية في ولاية هيوستن.

وكان المهندس خليفة بن دعفوس المهيري، وهو خريج هندسة ميكاترونيكس في كلية دبي للطلاب، قال في الفيديو على حسابه:“إن العلاج الكيماوي لم يُفلح، والعلاج التجريبي يتطلب 3 ملايين درهم أو أكثر“.