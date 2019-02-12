بني ياس يعبر الوصل في الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل قطار بني ياس، اليوم الثلاثاء، انتصاراته في دوري الخليج العربي الإماراتي للمباراة الرابعة على التوالي.

وتغلب بني ياس على مضيفه الوصل بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي بني ياس الكولومبي مايكل أورتيغا والهولندي ليروي غيورغ، في الدقيقتين 23 و36 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الوصل الوحيد عن طريق البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل بني ياس المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 14 نقطة في المركز العاشر.

ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن العين.

ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.