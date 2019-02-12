بني ياس يعبر الوصل في الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل قطار بني ياس، اليوم الثلاثاء، انتصاراته في دوري الخليج العربي الإماراتي للمباراة الرابعة على التوالي.
وتغلب بني ياس على مضيفه الوصل بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.
أحرز هدفي بني ياس الكولومبي مايكل أورتيغا والهولندي ليروي غيورغ، في الدقيقتين 23 و36 من زمن اللقاء.
محققاً الفوز الرابع على التالي في الدوري.. #بني_ياس ينتصر على #الوصل بنتيجة 2-1#دوري_الخليج_العربي#الوصل_بني_ياس#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eYAvaGpFTg
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2019
فيما جاء هدف الوصل الوحيد عن طريق البرازيلي كايو لوكاس فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 86 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يحتل بني ياس المركز الخامس برصيد 24 نقطة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 14 نقطة في المركز العاشر.
ويتصدر المسابقة فريق الشارقة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن العين.
ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.