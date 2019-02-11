الشارقة يقاوم ضغط العين في صراع القمة بالدوري الإماراتي

‬سيتعين على الشارقة تحمل الضغط في ظل ملاحقة حامل اللقب العين إذا أراد تحقيق حلم التتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي للمرة الأولى منذ 1996.

ويتصدر الشارقة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، جدول الترتيب لكن العين قلص الفارق معه إلى نقطتين بعد الفوز 1-صفر على الوحدة في قمة مؤجلة، أمس الأحد.

وسيكون الشارقة، الفريق الوحيد الذي لم يذق مرارة الهزيمة حتى الآن بعد 14 مباراة، مرشحًا للفوز عندما يواجه النصر صاحب المركز التاسع، يوم الخميس.

وقال عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، الذي تأهل أيضًا للدور قبل النهائي في كأس رئيس الإمارات ”المنافسة حق مشروع للجميع والحظوظ متساوية. نحن في وضع جيد في الدوري واكتسبنا خبرة التعامل مع بطولتين ونتمنى النهاية السعيدة“.

وحاول العنبري تخفيف الضغوط عن فريقه مؤكدًا على أن الهدف هو تحقيق ”مركز متقدم“ في جدول الترتيب.

وأضاف: ”الدوري طويل والقادم صعب وهدفنا هو تحقيق مركز متقدم وهذا لا يمنع السعي للحصول على اللقب ولكن يجب إثبات أن نتائج الدور الأول جاءت نتيجة جهد كبير وكرة القدم تعطي من يعطيها“.

ويحاول العين التأقلم مع بعض المتغيرات منذ مشاركته المتميزة في كأس العالم للأندية على أرضه في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد الوصول للنهائي والخسارة من ريال مدريد خاصة بعد رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش وصانع اللعب المصري البارز حسين الشحات.

ويراهن العين، الذي يواجه الظفرة المتعثر يوم الخميس، على خبرته للاحتفاظ باللقب لأول مرة منذ 2013 مع المدرب الكرواتي جيلكو سوبيتش الذي كان يقود الفريق الرديف.

ولا يريد الجزيرة صاحب المركز الثالث وشباب الأهلي دبي رابع الترتيب الابتعاد عن ثنائي القمة، لذا سيسعى كلاهما لتجنب التعثر عند مواجهة الفجيرة وعجمان على الترتيب. ويبتعد الفريقان بفارق أربع نقاط خلف العين.

وتنطلق الجولة 15، غدًا الثلاثاء، بمواجهة بين الوصل المتعثر وبني ياس صاحب المركز الخامس.