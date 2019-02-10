نادي العين يحسم ديربي أبوظبي بفوز شاق على الوحدة بهدف نظيف (فيديو)

حسم نادي العين ديربي مدينة أبوظبي، وفاز على ضيفه الوحدة بهدف نظيف خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على إستاد هزاع بن زايد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 المؤجلة من دوري الخليج العربي.

وسجل كايو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، حيث استلم بينية زميله، وانفرد بالمرمى، وأودع الكرة في الشباك.

ورفع العين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، وقلل الفارق بينه وبين الشارقة المتصدر إلى نقطتين فقط.

وتوقف رصيد العنابي عند 21 نقطة في المركز السادس.