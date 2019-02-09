نادي الفجيرة ينفصل عن مدربه التشيكي هاشيك بالتراضي

انفصل الفجيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي، اليوم السبت، عن مدربه التشيكي إيفان هاشيك بالتراضي.

ويأتي الاستغناء عن خدمات هاشيك البالغ عمره 55 عامًا بعد يوم واحد فقط من خروج الفريق من كأس رئيس الإمارات عقب الخسارة 2-صفر على ملعبه أمام الوصل في دور الثمانية.

ويحتل الفجيرة المركز 12 في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.

وقال الفجيرة عبر حسابه على تويتر: “قرر مجلس إدارة نادي الفجيرة الاستغناء عن خدمات المدير الفني للفريق الأول إيفان هاشيك بالتراضي بسبب تواضع أداء الفريق. سيتم الإعلان عن البديل لاحقًا.

“قدم مجلس إدارة النادي شكره وتقديره للمدرب هاشيك على الفترة التي أدار فيها الفريق ونتمنى له التوفيق”.

وتعاقد الفجيرة مع هاشيك في مايو آيار الماضي خلفًا للأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا.

ويحمل هاشيك خبرة كبيرة في المنطقة العربية إذ سبق له العمل في الإمارات مع أندية أخرى إضافة إلى السعودية وقطر.