الوصل يُطيح بالفجيرة والظفرة يتخطى دبا ويتأهلان إلى نصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

تأهل فريق الوصل، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، وتغلَّب على مضيفه الفجيرة بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة.

وبذلك، أصبح الوصل ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي بعدما سبقه الظفرة الذي تغلَّب في وقت سابق اليوم على دبا الفجيرة بهدفين دون ردٍ.

وبحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة إلى أن جاءت الدقيقة 30 لينجح البرازيلي كايو كانيدو في إحراز الهدف الأول.

وفي الوقت الذي بحث فيه الفجيرة عن التعادل، أضاف الوصل الهدف الثاني عن طريق عبد الله صالح في الدقيقة 56.

وأضاع لاعبو الفريقين بعدها العديد من الهجمات والفرص، ليخرج الوصل فائزًا باللقاء.

وفي نفس السياق تأهل فريق الظفرة إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم، بعدما تغلَّب على دبا الفجيرة 2-0، اليوم الجمعة، في دور ربع النهائي على ملعب استاد مكتوم بن راشد.

وسجل هدف التقدم للظفرة رومولو في الدقيقة 10 عندما وصلته كرة من ضربة ركنية أسكنها المهاجم البرازيلي برأسه في شباك دبا الفجيرة.

وسعى دبا الفجيرة إلى إدراك التعادل في الشوط الثاني، لكن ظلت هجمات الظفرة المرتدة تشكل خطورة على مرماه، وكادت أن تسفر عن انتصار أكبر لولا تألق الحارس.

وتصدَّت عارضة دبا الفجيرة لصاروخية من البديل خالد الدرمكي في الدقيقة 84، سددها من مسافة نحو 30 ياردة.