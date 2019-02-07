نادي الجزيرة الإماراتي يستنكر تحريف تصريحات علي مبخوت حول الخدمة الوطنية (شاهد)

أبدى نادي الجزيرة الإماراتي استنكاره لما أسماه “التناول الإعلامي غير الدقيق” من قِبل برنامج “المنصة” المُذاع على فضائية “دبي الرياضية”، بشأن التصريحات التي أطلقها علي مبخوت لاعب الفريق، ومنتخب الإمارات.

وأصدر نادي الجزيرة بيانًا قال فيه، إنه يرفض رفضًا باتًا “تحريف الوقائع من قِبل مقدم البرنامج، وتفسيره الخاطئ لحديث علي مبخوت الذي أكد فيه اللاعب، وبشكل قاطع لا يرقى إليه الشك، أن الخدمة الوطنية تشريف لأي مواطن إماراتي، ورفض من خلاله تشبيه هذا الشرف الرفيع بالعقوبة”.

وكان علي مبخوت، قد وصف من انتقدوا منتخب بلاده بعد الخسارة برباعية أمام قطر نصًا، بـ”الغباء، وعدم الفهم بكرة القدم”، خاصة ما يتعلق منها بالربط بين الخروج من البطولة أمام قطر، وبين ضرورة معاقبتهم بجعلهم يلتحقون بالخدمة الوطنية الإلزامية في الإمارات.

وقال مبخوت:”من يطالب بإلحاق لاعبي المنتخب الوطني بالخدمة الوطنية غبي، ولا يفهم في الرياضة، أو كرة القدم على وجه التحديد، وما حققه منتخبنا بالوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا هو إنجاز بمعنى الكلمة، وغالبية المشجعين في دولة الإمارات لم يتوقعوا أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة”.

وعن الربط بين الخدمة العسكرية، والنظر إليها باعتبارها عقابًا، قال مبخوت:”الخدمة الوطنية شرف لأي لاعب، مثلما هي شرف لأي مواطن عادي، وليس لأننا خسرنا مباراة يطالبون بمعاقبة اللاعبين بأداء الخدمة الوطنية، فكيف نربط بين النقيضين بأنها شرف وعقاب في نفس الوقت”.

وعطفًا على هذا قال نادي الجزيرة في بيانه:”التفسير غير المنطقي للتصريح من قِبل مقدم في برنامج “المنصة”، جانبه الصواب، وأضرّ بصورة لاعبي الفريق”.

وفيما يلي نص البيان كاملًا: