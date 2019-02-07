الوحدة الإماراتي يعترض على قانون تسجيل اللاعب المقيم

الوحدة الإماراتي يعترض على قانون تسجيل اللاعب المقيم

المصدر: فريق التحرير

قال نادي الوحدة الإماراتي، الخميس، إنه أرسل رسالة إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بشأن تسجيل اللاعب المقيم.

وأوضح الوحدة في بيانه، أنه “يسجل موقفًا” على الطريقة المتسرعة في تعميم القرار، إذ إنه لم تتم مناقشة هذا القرار في أي من الورش الخاصة بأوضاع اللاعبين.

وأضاف النادي أنه لم يتم الاعتراض على القرار لمجرد الاعتراض؛ وإنما يوجّه بالتأني ودراسة تبعات القرار، بحيث يكون تنفيذه بأكفأ صورة لتخدم الرؤية المستقبلية لكرة القدم والأندية الإماراتية”.

ووفقًا للشروط الجديدة، فإنه يُسمح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، حال امتلاكهم إقامة في الإمارات، مع إلغاء شرط إقامتهم لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الوحدة حصد 21 نقطة من 13 مباراة في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات، في حين تعادل 3 مرات، وخسر 4، ويحتل المركز السادس على لائحة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن الشارقة المتصدر.

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