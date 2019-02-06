تقارير.. محمود خميس لاعب النصر الإماراتي مهدد بالإيقاف 5 مباريات وغرامة مالية

كشفت تقارير صحفيّة أن محمود خميس، لاعب نادي النصر ومنتخب الإمارات، مهدّد بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، نتيجة الخطأ الذي ارتكبه خلال المعسكر الأخير للأبيض قبل نهائيات كأس آسيا 2019.

وأشارت صحيفة “البيان”، إلى أن هذه هي العقوبة القصوى ولا يجوز الاستئناف عليها، وفق نص المادة 28 من لائحة عقوبات المنتخبات الوطنية.

وأضاف: “ستقوم لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بالاستماع إلى أقوال مدير المنتخب الوطني عبيد هبيطة خلال اجتماع اللجنة اليوم، خاصة أنه من قدم تقرير المخالفة إلى لجنة الانضباط، والاستماع إلى أقواله وكيف تم تأكيد الواقعة المذكورة في تقريره، التي تم بسببها استبعاده من المنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات آسيا، ومن ثم إصدار القرار النهائي”.

وتم استبعاد الظهير الأيسر من صفوف الأبيض على خلفية أسبابٍ سلوكيةٍ، إذ تقرَّر إيقاف اللاعب موقتًا عن ممارسة أيّ نشاطٍ رياضيٍ، وذلك إلى حين البت النهائي في قضيته.

وسبق للجنة الاستماع إلى إفادات اللاعب، كما اتخذ نادي النصر -أيضًا- قرارًا بإيقافه عن اللعب إلى أجلٍ غير مسمى.

وتم استبعاد خميس قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، ليقْدِم الجهاز الفني للأبيض على استدعاء الحسن صالح، مدافع الشارقة، بديلًا له.