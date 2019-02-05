البلجيكي مارك فيلموتس يقترب من قيادة العين الإماراتي

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب نادي العين الإماراتي من التعاقد مع البلجيكي مارك فيلموتس، مدرب منتخب كوت ديفوار السابق، ليخلف الكرواتي زوران ماميتش، الذي انتقل لقيادة الهلال السعودي.

وأشارت قناة “أبوظبي” الرياضية، إلى وجود أخبار قوية عن اقتراب العين من التعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس.

وتولى فيلموتس تدريب بلجيكا لأربع سنوات قاد خلالها منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا العام الماضي.

ثم تولي قيادة منتخب كوت ديفوار، قبل أن يرحل عنه عقب 6 أشهر من توليه المسؤولية، بعد الخسارة 2-صفر أمام المغرب في أبيدجان، ليحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثالثة ويفشل في بلوغ بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018.

وكان مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، قد أعلن عن إنهاء عقد الكرواتي زوران ماميتش، وذلك بالتراضي، بعد عامين قضاهما المدرب مع النادي الإماراتي.

وتعاقد العين مع المدرب الكرواتي زوران في فبراير 2017، قادمًا من نادي النصر السعودي، الذي فسخ معه المدرب عقده أيضًا، لينتقل إلى قيادة الهلال السعودي.