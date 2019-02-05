العين والإمارات يكتفيان بنقطة في الدوري الإماراتي

اكتفى فريق العين، اليوم الثلاثاء، بالحصول على نقطة في مباراته أمام ضيفه الإمارات، بتعادلهما سلبيًا في الجولة الرابعة عشر من الدوري المحلي.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد العين إلى 29 نقطة في الوصافة، فيما ارتفع رصيد الإمارات إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر وقبل الأخير، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 34 نقطة.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.