هدف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. أحمد خليل يسجل في الوقت القاتل (فيديو)

سجل أحمد خليل هدفًا في الدقيقة 93، ليتقدم شباب الأهلي دبي 1/0 على الجزيرة في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإماراتي للمحترفين..

واستغل أحمد خليل خطأ دفاعيًا ليسجل هدفه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يحتل فريق الجزيرة المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وحصد فخر أبوظبي 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر مرة وحيدة، وتفصله 3 نقاط عن الشارقة المتصدر ويتساوى مع العين حامل اللقب، علمًا أن الأخير له مباراة مؤجلة مع الوحدة.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 25 نقطة من خلال 8 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد، وسجل 26 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويعد الإكوادوري خايمي أيوفي هداف الفريق برصيد 7 أهداف.