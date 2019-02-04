هدف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي.. أحمد خليل يسجل في الوقت القاتل (فيديو)

سجل أحمد خليل هدفًا في الدقيقة 93، ليتقدم شباب الأهلي دبي 1/0 على الجزيرة في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإماراتي للمحترفين..
واستغل أحمد خليل خطأ دفاعيًا ليسجل هدفه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
بينما كانت المبارة تلفظ أنفاسها الأخيرة..#أحمد_خليل يستغل خطأً دفاعياً من #الجزيرة ويسجل هدف التقدم لـ #شباب_الأهلي في الدقيقة 93#دوري_الخليج_العربي#الجزيرة_شباب_الأهلي pic.twitter.com/hFhqeAAnT9
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
يحتل فريق الجزيرة المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وحصد فخر أبوظبي 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر مرة وحيدة، وتفصله 3 نقاط عن الشارقة المتصدر ويتساوى مع العين حامل اللقب، علمًا أن الأخير له مباراة مؤجلة مع الوحدة.
ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 25 نقطة من خلال 8 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد، وسجل 26 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويعد الإكوادوري خايمي أيوفي هداف الفريق برصيد 7 أهداف.