بني ياس يسقط الفجيرة والوصل يقلب الطاولة على دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق بني ياس فوزًا كبيرًا على الفجيرة بنتيجة 4/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 14 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وسجل بني ياس 3 أهداف في الشوط الأول، حيث جاء الهدف الأول بتوقيع مايكل أورتيغا في الدقيقة 18، في حين أضاف روبسون دي باولا الهدف الثاني في الدقيقة 26، وسجل حبوش صالح حبوش الهدف الثالث في الدقيقة 31.

وأضاف بيدرو كوندي الهدف الرابع لبني ياس من ضربة جزاء في الدقيقة 99.

ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 21 نقطة في المركز الخامس، (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، تقدم دبا الفجيرة بهدف في الدقيقة 24، بتوقيع ياسين البخيت.

لكن كايو كانيدو كريا أعاد المواجهة إلى نقطة البداية بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 39.

وضاعف الوصل النتيجة بهدف بتوقيع فابيو ليما في الدقيقة 45.

ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 14 نقطة في المركز العاشر، مقابل 4 نقاط فقط لدبا الفجيرة في المركز الرابع عشر والأخير.