بني ياس يسقط الفجيرة والوصل يقلب الطاولة على دبا الفجيرة في الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق بني ياس فوزًا كبيرًا على الفجيرة بنتيجة 4/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ 14 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وسجل بني ياس 3 أهداف في الشوط الأول، حيث جاء الهدف الأول بتوقيع مايكل أورتيغا في الدقيقة 18، في حين أضاف روبسون دي باولا الهدف الثاني في الدقيقة 26، وسجل حبوش صالح حبوش الهدف الثالث في الدقيقة 31.
وأضاف بيدرو كوندي الهدف الرابع لبني ياس من ضربة جزاء في الدقيقة 99.
ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 21 نقطة في المركز الخامس، (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية، تقدم دبا الفجيرة بهدف في الدقيقة 24، بتوقيع ياسين البخيت.
لكن كايو كانيدو كريا أعاد المواجهة إلى نقطة البداية بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 39.
وضاعف الوصل النتيجة بهدف بتوقيع فابيو ليما في الدقيقة 45.
ورفع الفوز رصيد الوصل إلى 14 نقطة في المركز العاشر، مقابل 4 نقاط فقط لدبا الفجيرة في المركز الرابع عشر والأخير.
هدف أردني 100٪..
بصناعة الوافد الجديد #يوسف_الرواشدة ورأسية #ياسين_البخيت.. #دبا يتقدم بالهدف الأول على الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/LaR95SWefx
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
#كايو يعادل النتيجة للوصل بهدف في مرمى دبا..#دبا_الوصل pic.twitter.com/HlPCqKwybO
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
#فابيو_ليما يحرز الهدف الثاني بعد متابعة ضربة الجزاء التي أهدرها..#دبا_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/83pUGxqTOu
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
#بني_ياس يفتتح التسجيل عن طريق #مايكل_أورتيجا بعد مرور جميل وتسديدة متقنة ليعلن عن تقدم فريقه على #الفجيرة في الدقيقة 18#دوري_الخليج_العربي#بني_ياس_الفجيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/zwu6OogiFN
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
بعد خطأ دفاعي كبير.. #روبسون_دي_باولا يضيف الهدف الثاني لفريق #بني_ياس في الدقيقة 26#دوري_الخليج_العربي#بني_ياس_الفجيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/15B2WAn7iu
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩
في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.. #بني_ياس يضيف الهدف الرابع من ضربة جزاء عن طريق #بيدرو_كوندي لتصبح النتيجة 4-0#دوري_الخليج_العربي#بني_ياس_الفجيرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WFHqAVcXWH
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ فبراير ٢٠١٩