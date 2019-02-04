كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

يعود من جديد قطار الدوري الإماراتي للتحرك بعد توقف دام 50 يومًا منذ الجولة الثالثة عشرة، التي أقيمت يوم الـ14 من ديسمبر الماضي مع بطولة كأس الأمم الآسيوية التي استضافتها الإمارات أخيرًا.

وتتَّجه الأنظار إلى مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في واحدة من المواجهات المميزة في هذه الجولة التي تعد من اللقاءات الكلاسيكية للكرة الإماراتية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي دبي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي في الساعة الـ 20:00 مساء اليوم الاثنين بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

وتقام في التوقيت ذاته مباراة أخرى بين عجمان والنصر، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده.

وتقام في الساعة الـ 17:15 مساءً مباراة دبا الفجيرة والوصل، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق محمد الشامسي، بينما تقام في الساعة الـ 17:25 مساءً مباراة بني ياس والفجيرة وتذاع بصوت المعلق فهد عبد الرحمن في قناة أبوظبي الرياضية 1.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق الجزيرة المركز الثالث برصيد 28 نقطة، وحصد فخر أبوظبي 8 انتصارات و4 تعادلات وخسر مرة وحيدة وتفصله 3 نقاط عن الشارقة المتصدر ويتساوى مع العين حامل اللقب، علمًا أن الأخير له مباراة مؤجلة مع الوحدة.

وسجل الجزيرة 37 هدفًا وهو أقوى هجوم بالدوري واستقبل 20 هدفًا، ويعد اللاعب علي مبخوت هدافه وهداف الدوري برصيد 16 هدفًا.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 25 نقطة من خلال 8 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد، وسجل 26 هدفًا واستقبل 19 هدفًا، ويعد الإكوادوري خايمي أيوفي هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز شباب الأهلي دبي بنتيجة 4-2 يوم الـ27 من ديسمبر الماضي.

أوراق الجزيرة

يسعى الجزيرة مع المدرب الهولندي داميان هيرتوج، لتحقيق الفوز الذي يقربه بصورة أكبر من سباق الصدارة، ويعزز مشواره لاستعادة اللقب المحلي.

ويفتقد الجزيرة خدمات الكاميروني سيباستيان سياني وخليفة الحمادي وسليم العيدي للإيقاف، بجانب الثلاثي المصاب محمد العطاس ومحمد جمال وسالم عبد الله.

ويعتمد هيرتوج على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي فارس جمعة ومسلم فايز ومحمد فوزي وسالم راشد في خط الدفاع بينما يقود خط الوسط يعقوب الحوسني وعبد الله رمضان وأمامها الثلاثي إرنست سانتي كمهاجم متأخر وليوناردو وخلفان مبارك مع الهداف علي مبخوت.

أفكار الفرسان

يتسلح فرسان دبي بخبرات المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، الذي حقق نتائج جيدة مع فريق الوصل وانتقل لفريق شباب الأهلي دبي.

ويعتمد شباب الأهلي دبي على الحارس ماجد ناصر وأمامه الرباعي سالمين خميس ومحمد مرزوق وعبد العزيز هيكل ووليد عباس للدفاع، مع ثلاثي الوسط ماجد حسن وعبد الله النقبي وإيميليانو فيتشو مع ثلاثي الهجوم خايمي أيوفي ولوفانور دي سوسا وماورو دياز أو أحمد خليل.

وأكد أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن المباراة بين أروابارينا وهيرتوج تعتمد على السيطرة على وسط الملعب، موضحًا أن الجزيرة يراهن على خط الوسط والسيطرة والاستحواذ، بينما يراهن شباب الأهلي دبي على قدراته الهجومية بوجود خليل وأيوفي.

وأشار إلى أن الأهلي دبي لن يكون منافسًا سهلًا للجزيرة الذي يتسلح -أيضًا- بقدرات نجومه وخاصة علي مبخوت الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق والكرة الإماراتية.