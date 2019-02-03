تقارير: هيرفي رينار مدرب المغرب يقترب من قيادة منتخب الإمارات

كشف المعلق الإماراتي الشهير، علي حميد، عن اقتراب الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، من قيادة منتخب الإمارات خلفًا للإيطالي ألبرتو زاكيروني.

وكان زاكيروني أعلن رحيله عن تدريب الإمارات، وذلك عقب الخروج من نصف نهائي كأس آسيا 2019.

وأعلن المدرب الإيطالي الرحيل عن تدريب “الأبيض”، بشكل رسمي.

ووجه المدرب اعتذاره للجماهير بعد الخسارة في نصف النهائي.

وقال حميد عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الأحد: “هيرفي رينار الفرنسي، مدرب منتخب المغرب، هو الأقرب لتدريب منتخب الإمارات خلفًا لزاكيروني، والاجتماع تم معه على هامش أمم آسيا، وتقريبًا أصبح قريبًا من التوقيع، رغم أنه عنده التزام مع المنتخب المغربي في أمم أفريقيا التي تقام في مصر في شهر يونيه المقبل”.

وأضاف: “وما أفصح عنه المدرب الفرنسي هيرفي رينار لشخصية قريبة مني ومنه أنه يملك عرضًا من أحد الأندية الخليجية بـ6 ملايين يورو سنويًا، هل هذا الكلام للتسويق أم لا؟ الله أعلم”.

هيرفيه رينار الفرنسي مدرب منتخب المغرب هو الأقرب لتدريب منتخب الامارات خلفاً لزكروني و الاجتماع تم معه على هامش امم اسيا و تقريبا اصبح قريب من التوقيع رغم انه عنده التزام مع المنتخب المغربي في امم افريقيا في مصر في شهر جون — ali humaid juma (@ali_humaid99) February 3, 2019

وكان زاكيروني تولى تدريب المنتخب في أكتوبر من عام 2017 خلفًا للمدرب الأسبق إدغاردو باوزا.

وما أفصح عنه المدرب الفرنسي هيرفيه رينار لشخصيه قريبه مني ومنه انه يملك عرض من احد الانديه الخليجيه ب 6 مليون يورو سنويا هل هذا الكلام للتسويق ام لا الله اعلم — ali humaid juma (@ali_humaid99) February 3, 2019

وتعرضت الإمارات لانتقادات كبيرة بسبب طريقة لعبها مع زاكيروني؛ حذر دفاعي واضح مع معاناة دفاعية، وانتصارات بشق الأنفس.

وخلال بطولة كأس آسيا، كان الأبيض يفوز بكل صعوبة، تعادل مع البحرين وتايلاند في أول جولتين، ومن ثم فوز صعب على الهند، وفي دور الستة عشر كان التأهل صعبًا أمام قيرغزستان في الأشواط الإضافية. وفي مباراة واحدة فقط كانت الإمارات مقنعة، وذلك أمام أستراليا ضمن ربع النهائي، قبل الهزيمة في نصف النهائي.

فيما حصل رينار مؤخرًا على جائزة أفضل مدرب في قارة أفريقيا لعام 2018.

ونجح هيرفي رينار في التتويج بلقب أفضل مدير فني في قارة أفريقيا، متفوقًا على أليوي سيسه، مدرب منتخب السنغال، ومعين الشعباني، مدرب نادي الترجي التونسي.

وحصل رينار على جائزة أفضل مدرب أفريقي للمرة الثانية بعد تتويجه بها عندما كان يتولي المهمة الفنية لمنتخب كوت ديفوار.