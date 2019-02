ما الرسالة التي تركها منتخب اليابان للإماراتيين في غرف خلع الملابس؟ (صورة)

نشر الحساب الرسمي لكأس آسيا 2019 باللغة الإنجليزية رسالة تركها منتخب اليابان في غرف خلع الملابس، عقب خسارة نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر.

وتغلبت قطر على اليابان بثلاثة أهداف لهدف، لتحصد لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.

وقام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرف خلع الملابس، وتركوا رسالة “شكرًا” بـ 3 لغات، هي: العربية والإنجليزية واليابانية.

ونجحت الإمارات في تنظيم البطولة بشكل مثالي، وفقًا لتصريحات مسؤولي الاتحادين الآسيوي والدولي.

ونظمت الإمارات أول نسخة من كأس آسيا تلعب بـ 24 منتخبًا.

Japan leave the #AsianCup2019 dressing room spotless with thank you message in English, Arabic and Japanese! ???? pic.twitter.com/RfiVyoMumd

— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢ فبراير ٢٠١٩