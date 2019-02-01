المنتخب القطري يُتوج بلقب كأس آسيا 2019 بفوز مثير على اليابان (فيديو)

تربع المنتخب القطري على عرش قارة آسيا، بتتويجه بلقب كأس الأمم القارية لكرة القدم للمرة الأولى في التاريخ، بعد تغلبه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية للبطولة القارية التي أقيمت في الإمارات.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي قطر، في الوقت الذي أحكم لاعبو اليابان سيطرتهم على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.

ومع حلول الدقيقة 12 بادر المنتخب القطري إلى تسجيل هدف التقدم عن طريق المعز علي؛ إثر مزدوجة خلفية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس الياباني.

وفي الوقت الذي بحث فيه اليابانيون عن التعادل، أضاف المنتخب القطري الهدف الثاني في الدقيقة 27 عن طريق عبد العزيز حاتم؛ إثر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفشلت بعدها جميع المحاولات اليابانية في تقليص النتيجة، ليخرج المنتخب القطري متقدمًا من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كانت الغلبة والسيطرة من جانب لاعبي اليابان في محاولة لتسجيل هدف، قابله تأمين دفاعي من جانب قطر مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد الهدف الأول لليابان عبر تاكومي مينامينو، عندما تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء، وضعها من فوق الحارس في الشباك.

بعدها ازدادت الإثارة، ففي الوقت الذي بحث فيه لاعبو اليابان عن التعادل، كثف لاعبو قطر من هجماتهم في محاولة لتسجيل الهدف الثالث.

ومع حلول الدقيقة 82 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لقطر عقب اللجوء إلى تقنية الفيديو؛ إثر لمسة يد على المدافع الياباني نفذها أكرم عفيف في الشباك، محرزًا الهدف الثالث، لتضيع معها الأحلام اليابانية في التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لتخرج قطر فائزة باللقب القاري.