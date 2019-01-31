الآسيوي يؤكد شكوى الاتحاد الإماراتي ضد قطر في كأس آسيا 2019

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، تلقيه شكوى من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بشأن مدى أهلية بعض لاعبي منتخب قطر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قوله إنه تلقى شكوى من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بهذا الشأن، وإنه يحقق في القضية.

وكان منتخب قطر تغلب على الإمارات 4/0 في نصف النهائي، الأربعاء، ليصعد إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، حيث يلاقي منتخب اليابان، الذي أحرز اللقب 4 مرات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن اللاعبين محل الشكوى هما المعز علي، الذي سجل 8 أهداف في البطولة، وهو رقم قياسي، والمدافع بسام الراوي.

وتقام المباراة النهائية، غدًا الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية، الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:0 بتوقيت مكة المكرمة.

والمهاجم المعز علي من أصل سوداني، في حين أن بسام الراوي مولود في العراق.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد الآسيوي لوكالة “فرانس برس”: “تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شكوى من الإمارات، بشأن الأهلية القانونية لاثنين من لاعبي المنتخب القطري”.

وأضاف: هذه الشكوى ستراجع وفق قواعد الاتحاد”.