نادي العين الإماراتي يعلن إكمال إجراءات قيد البرتغالي روبن روبيرو

أعلن نادي العين الإماراتي إكمال إجراءات قيد البرتغالي روبن روبيرو ضمن قائمة “الزعيم”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي العين قد تعاقد مع اللاعب البرتغالي روبن روبيبرو، ليكون ضمن صفوف الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الإمارات العام الماضي.

العين يكمل إجراءات قيد البرتغالي روبن روبيرو ضمن قائمة "الزعيم"#نادي_العين pic.twitter.com/Sa7QAYxR4a — Al Ain FC (@alainfcae) January 30, 2019

ويتميز روبيرو البالغ من العمر 31 سنة، بأنه يجيد اللعب في مركزي الجناح، إلى جانب مهاراته المميزة التي تجعل منه صانع ألعاب أو مهاجمًا ثانيًا، وهو لاعب نال ثقة خورخي جيسوس، مدرب سبورتينغ لشبونة، الموسم الماضي، الذي أشاد به دائمًا، لكن مع رحيله إلى الهلال السعودي، فإن اللاعب قرر فسخ عقده مع الفريق في الصيف الماضي والبحث عن فريق بديل.