تقارير.. البرتغالي باولو سوزا يقترب من قيادة العين الإماراتي خلفًا لزوران ماميتش

كشفت تقارير صحفية على أن نادي العين الإماراتي، اقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا، لتدريب “الزعيم” خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، الذي أعلن رحيله عن تدريب الفريق، مساء الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “أبولا” البرتغالية، فإن العين دخل في مفاوضات مع سوزا، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي يدرس العرض بعدما رحل الموسم الماضي من تدريب تيانغين الصيني، بينما كان قد سبق له أن رفض عرضًا لتدريب نوتنغهام فورست الإنجليزي.

سوزا قاد فيورنتينا في الفترة بين عامي 2015 و2017، قبل أن يتجه للتدريب في الدوري الصيني، وتحديدًا لفريق تيانجين كوانجين، والذي رحل عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويمتلك باولو سيرة ذاتية جيدة، بتوليه تدريب العديد من الأندية، أبرزها كوينز بارك رينجرز الإسكتلندي وسوانزي سيتي وليستر سيتي في إنجلترا، وبازل السويسري.