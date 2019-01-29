زاكيروني: مهمتي مع منتخب الإمارات انتهت

قال المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات، إن مهمته مع “الأبيض” انتهت بنهاية المشاركة بكأس آسيا 2019، والتي ودَّعها الفريق، اليوم الثلاثاء، إثر الخسارة من قطر في الدور قبل النهائي.

وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة:”أنا المسؤول الأول.. واللاعبون أدَّوا ما عليهم، لكن التكتيك الذي تبنَّيته في المباراة لم يكن موفقًا، وحاولت تغييره، لكن الوقت كان قد تأخر”.

وأضاف:”تأثر لاعبو المنتخب بالضغوط، ما أدَّى إلى العدد الكبير من التمريرات الخاطئة، الأمر الذي لم نعتد حدوثه خلال المباريات السابقة”.

وأردف:”عملت بإخلاص.. وتابعت جميع مباريات الدوري، ومنحت فرصة لصغار السن، وأصحاب الخبرة، والمنتخب ربح لاعبين شبابًا للمستقبل، وهو ما قدمته”.

وأتم:”عقدي مع منتخب الإمارات حتى نهاية مشاركتنا في كأس آسيا”.

وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا 4-صفر على الإمارات صاحبة الضيافة، اليوم الثلاثاء.

وضربت قطر موعدًا مع اليابان في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.