المعلق العُماني خليل البلوشي يعتذر للجمهور بعد تعليقه المسيء في مباراة الإمارات وقطر (فيديو)

اعتذر المعلق العُماني خليل البلوشي عن لفظ صدر منه خلال تعليقه على أحداث مباراة الإمارات ضد قطر، والتي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، في قبل نهائي كأس آسيا 2019، وانتهت بفوز “العنابي” برباعية نظيفة والتأهل للنهائي لملاقاة اليابان.

وقال البلوشي بعد الهدف الثالث الذي سجله حسن خالد الهيدوس خلال تعليقه: “بالشمع الأحمر الهيدوس داس عليهم دوس”، ليثير غضب المتابعين والمشاهدين.

وخرج بعد ذلك عبر حسابه على تويتر، معتذرًا: “أحيانًا المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها، لم أكن موفقًا في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر”.

وأضاف: “أتقدم بالاعتذار للجماهير، ومحشومين أهلنا في الإمارات ويكرم الجمهور، أكرر اعتذاري وأسفي للجميع، وأتمنى قبوله”.

وتأهل منتخب قطر للمباراة النهائية بكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا 4-صفر على الإمارات صاحبة الضيافة، اليوم الثلاثاء.

وضربت قطر موعدًا مع اليابان في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية.

احياناً المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها

لم اكن موفقاً في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر

اتقدم بالاعتذار للجماهير

ومحشومين اهلنا في الامارات ويكرم الجمهور

اكرر اعتذاري وأسفي للجميع

واتمنى قبوله — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 29, 2019

افتتح بوعلام خوخي التسجيل بعد أن تسلم تمريرة أكرم عفيف وانطلق في هجمة مرتدة سريعة، ليسدد كرة منخفضة باغتت الحارس خالد عيسى في الدقيقة 22.

وبعد ربع ساعة ضاعف المعز علي التقدم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

وفشلت الإمارات في تقليص الفارق في الشوط الثاني رغم محاولات علي مبخوت وأحمد خليل، بينما أضاف حسن الهيدوس الهدف الثالث بعد أن انفرد بالحارس عيسى وسدد الكرة من فوق رأسه بطريقة رائعة قبل عشر دقائق على النهاية.

وأضاف البديل حامد إسماعيل الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة، بعد طرد إسماعيل أحمد مدافع الإمارات.