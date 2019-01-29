لاعبو منتخب الإمارات يدخلون في نوبة بكاء بعد الهزيمة من قطر في كأس آسيا (فيديو)

دخل لاعبو منتخب الإمارات في نوبة بكاء شديدة؛ بعد الخسارة أمام قطر، مساء الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي.

بكاء اسماعيل مطر بعد الخسارة برباعية امام قطر في نصف النهائي ???? pic.twitter.com/gJOsffuVYI — UAE News Sport (@action_news) January 29, 2019

وسجل الرباعي خوخي بوعلام، المعز علي، حسن الهيدوس وحامد إسماعيل أهداف قطر، في الدقائق 22، 37، 80 و93، ليضرب المنتخب القطري موعدًا ناريًا مع اليابان في المباراة النهائية.

وضربت قطر موعدًا مع اليابان في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل، في استاد مدينة زايد الرياضية.