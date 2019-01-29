تشكيلة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخب الإمارات ونظيره قطر في دور الأربعة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وتأهل منتخب اليابان إلى نهائي البطولة القارية، بعدما أطاح بنظيره إيران، ليضرب موعدًا مع أحد طرفي مباراة الإمارات وقطر التي ستحسم هوية اللقاء النهائي.

يعد لقاء الإمارات وقطر من المواجهات الكروية العربية المثيرة بحثًا عن حسم التأهل للدور النهائي بالبطولة القارية، وهو ما ترصده “إرم نيوز” في التقرير التالي:

تقام المباراة في الساعة 18:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على ملعب “مدينة زايد” الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2، بصوت المعلقين رؤوف بن خليف ويوسف سيف.