الوصل الإماراتي يعلن عودة البرازيلي رونالدو مينديز إلى صفوفه قادمًا من الفجيرة

أعلن نادي الوصل الإماراتي عودة اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز إلى صفوفه، قادمًا من الفجيرة، بناءً على طلب المدير الفني للفريق، الروماني لورينت ريجيكامب.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقع على الإنترنت، اليوم الأحد: “بناءً على طلب من الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني بنادي الوصل الرياضي، فقد توصلت شركة كرة القدم بالنادي إلى اتفاق مع شركة نادي الفجيرة لكرة القدم يقضي باستعادة المحترف البرازيلي رونالدو مينديز من صفوف فريق الفجيرة وانضمامه إلى صفوف الإمبراطور مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليعزز الجناح البرازيلي هجوم الفريق في المرحلة المقبلة، والتي سيخوض فيها الفريق عديد المباريات الهامّة في البطولات المحلية والقارية والعربية”.

وأضاف: “هذا وقد تقدَّم مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي برئاسة سعادة راشد بالهول المهيري بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة الفجيرة على تعاونهم المثمر والبنّاء في إتمام صفقة انتقال المحترف البرازيلي رونالدو مينديز، وتسهيل عملية عودته إلى صفوف الإمبراطور الوصلاوي مجدَّدًا”.

بدوره أعرب رونالدو مينديز عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نادي الوصل الذي تألق في صفوفه طوال السنوات الماضية، معربًا عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة النادي على تعاونهم مع نادي الوصل وتحقيق رغبته بإتمام عودته مجددًا إلى الإمبراطور، مبديًا رغبته في أن يكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعها مدرب الفريق السيد لورينت ريجيكامب به، وأن يساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره في الفترة المقبلة.