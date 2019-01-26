شاهد.. أول فيديو لنجم منتخب الإمارات فارس جمعة بعد خروجه من المستشفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو لنجم منتخب الإمارات فارس جمعة، إثر خروجه من المستشفى، بعد إصابته القوية في مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا، يوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16 في كأس آسيا 2019.

وقال جمعة في الفيديو، والذي صوره أحد رفقائه في السيارة: “الحمد لله، طلعنا بالسلامة والأمور طيبة، والقادم أفضل إن شاء الله”.

البطل فارس جمعة يطمئن الجماهير على حالته الصحية ???????? pic.twitter.com/Teex6TZKEN — UAE News Sport (@action_news) January 26, 2019

وبعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال اللحظات الأخيرة من الفوز التاريخي على أستراليا، الجمعة، أثارت شجاعة مدافع الإمارات فارس جمعة إعجاب المتابعين، إذ أصر على إكمال المباراة رغم الضربة القوية التي تعرض لها.

وكانت الإمارات متقدمة بهدف علي مبخوت في ربع نهائي كأس آسيا، عندما تعرض جمعة (30 عامًا) لضربة قوية في رأسه؛ إثر احتكاك مع الأسترالي ماثيو ليكي، في وقت كان قد أجرى المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني تبديلاته الثلاثة.

ونقل اللاعب خارج أرض الملعب، لكنه أصر على النهوض، فيما بدا توازنه مختلًا، ليعود للمشاركة في اللحظات الأخيرة متحاملًا على إصابته، ويساهم بشكل لافت بوصول الإمارات إلى نصف النهائي في البطولة، التي تقام على ملاعبها، حيث ستلاقي قطر، الثلاثاء المقبل.

فدائية فارس جُمعة في آخر دقائق المباراة..

مشهد يُبيّن لك معنى الإخلاص وحب الشعار

pic.twitter.com/xRByPWgppA — ميركاتو ???????? (@mercato75) January 25, 2019

وبعد نقله إلى المستشفى، قال جمعة من سريره: “أطمئن الناس أنني بخير والأمور طيبة. أكملت المباراة من أجل العلم، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة”.

كشف طبيب المنتخب الإماراتي في تصريحات لقناة دبي الرياضية، استبسال جمعة في إكمال المباراة المهمة الوطنية التي أتمها “الأبيض” بامتياز أمام حامل لقب البطولة.

وقال الطبيب: “قال لي فارس لن يستطيع أحد منعي من اللعب. يجب أن أقاتل من أجل بلادي. بعد إصابة كهذه لم أكن لأسمح له بمتابعة اللعب. لحسن الحظ لم يتعرض لأي ضرر بدماغه أو كسر برأسه”.