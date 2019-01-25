عبد الرحمن محمد يطمئن الجماهير على صحته بعد سقوطه مغشيا عليه على الهواء في قناة دبي الرياضية (فيديو)

طمأن محلل دبي الرياضية عبدالرحمن محمد، الجماهير على صحته بعد سقوطه مغشيا عليه على الهواء، يوم الجمعة، خلال تحليله لمباراة الإمارات مع أستراليا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019، إذ لم يتمالك نفسه فرحاً بالفوز التاريخي الذي وضع المنتخب في المربع الذهبي وسقط على أرضية “الاستوديو”.

وقال عبدالرحمن في تصريحات لقناة “دبي”، خلال تواجده في المستشفى: “الحمدلله أنا الآن أفضل وأبارك لمنتخبنا الفوز وأشكر كل من سأل علي”.

وأضاف: “الحمدلله أنا الآن صحتي أفضل والأطباء عملوا لي فحوصات والإشاعات اللازمة، وما حدث كان بسبب شدة الفرح إذ تفاعلت مع الحدث وشعرت بدوار كبير، وضيق في التنفس وهذه حال الفرحة ومادام منتخبنا فاز هذه أكبر فرحة وفداء للوطن وأهم شيء في الحياة علم الوطن يرتفع عاليا”.

وطمأن المعلق عدنان حمد كل الجماهير ومشاهدي قناة دبي الرياضية وأيضا عائلة المحلل عبدالرحمن محمد، بأن الأخير بحمد لله في صحة وعافية، موضحاً أنه أصيب بحالة الاغماء نتيجة ضغط اللحظات الأخيرة من المباراة، وتم استدعاء الطاقم الطبي وإسعاف دبي، الذي حضر إلى الاستوديو وقدم له الإسعافات الأولية.

وأضاف أن حالة عبدالرحمن محمد مستقرة حتى هذه اللحظة، وتم نقله إلى مستشفى راشد، متمنياً له باسم قناة دبي الرياضية السلامة والشفاء العاجل.

يذكر أن عبدالرحمن محمد كان قد تعرض لمثل هذه الحالات كثيراً عندما كان لاعباً وقائداً لمنتخبنا الوطني.