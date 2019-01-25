صورة احتفال محمد بن زايد تزين غرفة ملابس لاعبي “الأبيض” قبل مباراة الإمارات ضد أستراليا (فيديو)

نشرت قناة “أبوظبي” الرياضية فيديو يظهر تواجد صورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، خلال احتفاله بفوز منتخب الإمارات في مباراتهم السابقة أمام قرغيزستان، في غرف ملابس اللاعبين قبل مواجهة أستراليا، يوم الجمعة.

وقال الاستوديو التحليلي تعليقا على الصورة: “هذه الصورة معلقة على السبورة في غرف ملابس اللاعبين، تعطي دافع كبير من أجل الدفاع عن كيان الوطن”.

ورصدت عدسات الكاميرا الشيخ محمد بن زايد، وهو يتوسط جماهير الإمارات في استاد مدينة زايد الرياضية خلال المباراة الماضية، ومقطع آخر أثناء إحراز المنتخب الإماراتي لهدف الفوز، فرحته بهدف منتخب بلاده.

وأحرز علي مبخوت هدفًا في الشوط الثاني، ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وقدم المنتخب الإماراتي أداءً دفاعيًا حماسيًا، وتحلى بالصبر في الهجوم، حتى استغل مبخوت خطأ دفاعيًا من ميلوش ديجنيك ليسجل في الدقيقة 68.

وصمدت الإمارات، مدعومة بمشجعين متحمسين في استاد هزاع بن زايد في العين، أمام هجوم شرس من أستراليا في الدقائق الأخيرة، لتضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع قطر التي هزمت كوريا الجنوبية 1-صفر، في مباراة أخرى في دور الثمانية، في وقت سابق اليوم، في أبوظبي.